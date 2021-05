Mit Kokain im Koffer in Kolumbien erwischt: Kurier und Organisator nun in Salzburg verurteilt

Der - letztlich beim Versuch gebliebene - Schmuggel von rund einem Kilogramm Kokain von Kolumbien nach Salzburg war am Freitag Gegenstand eines Prozesses am Landesgericht Salzburg. Als Hauptangeklagte saßen ein 45-jähriger sowie ein bereits massiv einschlägig vorbestrafter 38-jähriger Salzburger vor Richterin Anna-Sophia Geisselhofer.

Dem 45-Jährigen (Verteidigerin: Isabelle Eberl) lastete Staatsanwältin Elena Haslinger an, er habe am 21. März 2020 versucht, das besagte Kokain in einem präparierten Koffer vom Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá per Flugzeug nach München zu bringen. Und von dort mit dem Zug nach Salzburg zu transportieren. Doch noch vor dem Abflug war Endstation: die kolumbianische Flughafenpolizei fand das Suchtgift. Der 45-Jährige wurde kurz darauf nach Österreich ausgeliefert.

Als Organisator des Drogenschmuggels fungierte laut Strafantrag der - schwerst vorbestrafte - 38-jährige Zweitangeklagte (Verteidiger: Wolfgang Hauptmann). Er soll im März 2020 mit dem Erstbeschuldigten nach Kolumbien gereist und die Übergabe des Kokains vor Ort durch einen - gesondert verfolgten, in Bolivien aufhältigen - Südamerikaner eingefädelt haben. Zudem habe der bereits mehr als 20 Mal Verurteilte einen Teil des Geldes für den Kauf des Suchtgifts beschafft und auch für die Herstellung des Kontaktes zum Drogenlieferanten gesorgt. Die Richterin verurteilte den 45-jährigen Kurier zu zwei Jahren bedingter Haft. Der 38-jährige Einfädler und Organisator erhielt ebenfalls zwei Jahre Haft - aber zur Gänze unbedingt.

Mitangeklagt waren auch ein derzeit wegen mutmaßlichen Drogenhandels in großem Stil in U-Haft sitzender Kärntner (39) und eine 40-jährige Frau; der 39-Jährige (Verteidiger: Kurt Jelinek) soll bei der Kontaktherstellung zum Lieferanten geholfen haben, die Frau habe als (Mit-)Financier des Kokains fungiert. Das Duo wurde mangels Tatnachweises freigesprochen. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.