Mit vereinten Kräften kreativ für kranke Kinder

Ein vom Seniorenwohnheim Hof veranstalteter Basar brachte rund 1100 Euro für die Salzburger Kinderkrebshilfe. Familie Hudler aus Neumarkt spendete 3200 Euro aus dem Verkauf ihrer Kunstwerke.

Petra Rieger-Hudler, Anna Hudler und Gertraud Hudler (v. l.) in Neumarkt vor einem reich gedeckten Verkaufstisch, an dem auch Johann Lacher beteiligt war.

Im Seniorenwohnheim St. Sebastian in Hof ist immer etwas los. Egal ob Stammtisch, Kinonachmittage, gemeinsames Singen, Rätselraten, Turnen oder Basteln - jeder kann hier seinen Vorlieben nachgehen. Dazu kommen Feste, aber auch soziale Projekte. Dieses Jahr kamen die Bewohnerinnen und Bewohner auf die Idee, einen eigenen Verkaufstag für ihre selbst gebastelten Werke zu veranstalten und die Einnahmen einer gemeinnützigen Organisation zu spenden. Am 7. Oktober wurden Stirnbänder, Schmuck, Schlüsselanhänger, Vogelhäuser, Türschilder, Tischdeko, Weihnachtsdeko, Osterdeko und vieles mehr in den Räumlichkeiten des Wohnheims verkauft. Die Einnahmen von rund 1100 Euro kamen zur Gänze der Salzburger Kinderkrebshilfe zugute.

"Unsere Strickrunde im Haus gibt es schon länger und sie hat schon immer tolle Deko für unser Haus gezaubert. Als wir im März beisammensaßen, sagte eine Bewohnerin, wir könnten doch etwas stricken und dies verkaufen. Schnell war uns klar, wir möchten das Geld spenden und haben uns für die Salzburger Kinderkrebshilfe entschieden", erzählt Betreuerin Kerstin Hoffmann-Hegen. Der Strickrunde schlossen sich alle Bewohner des Hauses und die Gäste des Tageszentrums mit Bastelarbeiten an, bestens unterstützt vom Betreuerteam. Der Lohn war viel Freude, Emotion und Begeisterung.

Ein großes Herz für krebskranke Kinder zeigte erneut auch Familie Hudler aus Neumarkt. Bereits 2021 organisierte Anna Hudler mit ihren Töchtern einen Basar zugunsten der Salzburger Kinderkrebshilfe. In diesem Jahr boten sie am 20. und 21. Oktober selbst gemalte Bilder und Kunstwerke aus Naturmaterialien zum Verkauf an, was von der Neumarkter Bevölkerung rege genutzt wurde. Die gesammelten Einnahmen von 3200 Euro kamen zur Gänze der Salzburger Kinderkrebshilfe zugute.