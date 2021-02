Mit kreativen Ideen durch die Krise

Ausgelieferte Mittagsmenüs für Firmen und ein Abhol-Service für Skifahrer am Wochenende.

"Wir brauchen selbstverständlich die Hilfe eines Steuerberaters, um hier alles richtig zu machen", sagt Hans Peter Kulterer, der Juniorchef des Wirtshauses Hubertusstube. Er hat alle seine Mitarbeiter für Kurzarbeit gemeldet, "das hilft sehr".

Das Hotel und Wirtshaus in St. Johann steht derzeit den sogenannten "Berufsreisenden" offen und bietet seinen Gäste einen "Take-away"-Service an. "Allein der Wareneinsatz ist ein enormer finanzieller Brocken. Doch ich versuche, die Situation immer positiv zu sehen", so der 31-Jährige, der den Familienbetrieb mit zehn ...