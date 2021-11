Mit Kreativität Altem neues Leben schenken

Das Pongauer Arbeitsprojekt ist gefragter denn je zuvor. Der sozialökonomisch Betrieb wurde durch das Angebot einer Kreativwerkstatt erweitert.

Scheinbar Wertlosem eine zweite Chance geben: Dieser Grundgedanke und das Ziel vom Pongauer Arbeitsprojekt (PAP) ist aktueller denn je: Zum einen möchte PAP auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen in die Berufswelt zurückholen und in Folge wieder in den Arbeitsmarkt integrieren. Und zum anderen liegt der Gedanke zugrunde, gut erhaltenen Dingen wieder Leben einzuhauchen.

Primär geschieht das durch die Sammlung, Verwertung und dem Wiederverkauf von Alttextilien. Dazu stehen im Pongau nahezu flächendeckend 68 Container in fast allen Gemeinden bereit:

