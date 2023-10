Mit knapp 50 km/h rollten sie nach Kroatien

Sieben Mopedfahrer - ein Mariapfarrer, fünf Mauterndorfer und ein St. Margarethener - reisten auf der Landstraße nach Kroatien.

Die Reise begann in Mauterndorf.

Die Planungen haben im Sommer 2022 begonnen. Damaliges Ziel: "Wir kaufen uns Mopeds und fahren nach Kroatien!" Jan Gerold im LN-Gespräch: "Unsere Vorgabe lautete: 20 Jahre alt sollen sie sein und Schalter. Wir haben uns selbst organisiert, damit wir Mopeds bekommen. Der Großteil der Mopeds stand in Garagen."

Große Herausforderung: ein neues Pickerl: "Ersatzteile bekommt man ausschließlich im Internet. Schmiermittel und kleinere Ersatzteile wie Zündkerzen kauften wir bei PIC automotive in Tamsweg." Die Eckdaten im Detail: 49 ccm Hubraum, rotes Taferl. Spitzengeschwindigkeit knapp 50 km/h - und bergab? "Mehr als ein 60er ist nicht drin, sonst werden die Bremsen heiß", sagt Jan Gerold.

Älteste Mopeds waren zwei Puch TS 50, Baujahr 1963. Jan Gerold leistete sich eine Yamaha Bop (siehe Titelbild), Baujahr 1978, 3-Gang. Am 13. September erfolgte schließlich um acht Uhr die Abfahrt in Mauterndorf. Florian Binggl, Jan Gerold, Philipp Binggl, Johannes Binggl (gelernter Mechaniker), Bernhard Pertl, Matthias Pagitsch und Ulrich Stiegler steuerten ihre Vehikel über Schönfeld, Innerkrems, Millstatt, Feistritz und Villach in Richtung Süden: "Von Arnoldstein ging es weiter nach Kranjska Gora, wo wir im Zelt übernachteten."

Auch den Vršičpass, den höchsten für den allgemeinen Kraftfahrverkehr befahrbaren Gebirgspass Sloweniens, packte die Moped-Gang. Nach einer weiteren Übernachtung in Grado ging die Fahrt weiter Richtung Vrsar und von dort tags darauf weiter zum Zielort ins Landesinnere, nach Kaštelir. In Summe sind die Lungauer rund 30 Stunden im Mopedsattel gesessen. "Die Eindrücke sind unvergesslich. Ich würde es jedes Mal wieder machen. Man sieht wegen der geringen Geschwindigkeit irrsinnig viel von der Landschaft. Spannend war es auch, ob die Mopeds durchhalten. Wir waren uns nicht sicher, ob wir es alle gemeinsam schaffen, aber wir hätten für den Ernstfall genügend Ersatzteile und Werkzeug im Gepäck gehabt. Das war natürlich ein zusätzlicher Reiz. Es brauchte unterwegs nur kleine Reparaturen wie Vergaser durchputzen oder Motor und Bremsen abkühlen lassen. Vor allem die Kameradschaft der Gruppe war gewaltig. Wir haben alle zusammengeholfen und zusammengewartet", sagt der 24-jährige Bäcker.

Die Rückreise wurde den Oldtimer-Mopeds erspart. Sie wurden mit einem Transporter nach Hause überstellt.