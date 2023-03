Mit "Kunst auf Rädern" Herzen erfreuen

Musik hören und Mitsingen macht allen Menschen Spaß und kann sogar Therapie sein. Sängerinnen und Sänger des Vereines "Kunst auf Rädern" besuchen in ganz Österreich Seniorenwohnheime. Im Tennengau war das Seniorenwohnheim in Abtenau die einzige Station.

Der Speisesaal des Seniorenwohnheimes in Abtenau war vergangenen Freitag gut gefüllt. 60 Bewohnerinnen, Bewohner, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kamen zum vergnüglichen Nachmittag. Der Verein "Kunst auf Rädern" mit einer Sängerin, zwei Sängern und einer Pianistin machten auf ihrer Besuchs-Tour in Seniorenwohnheimen auch in Abtenau halt. Unter der Leitung von Herbert Fischerauer wurden bekannte Melodien - vom Schlager bis zu beschwingten Operettenklängen - dargeboten. Die Gäste sangen mit, schunkelten und klatschen begeistert Beifall.

Mit Musik Menschen erfreuen, die nicht mehr ...