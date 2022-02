Mit Lockerungen der Corona-Maßnahmen endet auch massives Testen

Die Omikron-Welle ebbt langsam, aber sicher ab. Das ermutigt Bund und Länder, in den nächsten Wochen fast alle Coronamaßnahmen fallen zu lassen. Was bedeutet das konkret für Salzburg?

Ab 5. März werden in Österreich fast alle Corona-Maßnahmen fallen gelassen. Das kündigte die Bundesregierung am Mittwoch nach Beratungen mit den Ländern und der Gecko-Kommission an. Nicht bei allen Landeshauptleuten stieß das auf ungeteilte Zustimmung.

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) will weiter einen etwas strengeren Kurs beschreiten. Hermann Schützenhöfer (ÖVP) aus der Steiermark bereitet die komplette Öffnung "Bauchweh". Und Wilfried Haslauer (ÖVP) will in Salzburg nach den ersten Lockerungen ab dem 19. Februar noch einmal gemeinsam mit den ...