Mit neuem Klowagen in die Punsch-Saison

Bereits am Samstag werden der Treml-Punsch-Stand und der Eislaufplatz eröffnet. So wurde am Donnerstag auf dem Mozartplatz fleißig gewerkt. Bei Temperaturen von bis zu 20 Grad kein leichtes Unterfangen. "Es wird sich aber alles ausgehen", sagte Peter Treml. Neben dem Punschstand wird heuer ein neuer öffentlicher Klowagen stehen, ein Kanalanschluss war vorhanden. Die Toiletten sind kostenpflichtig. Dafür gibt es Wertbons. Für Menschen mit Beeinträchtigungen steht eine eigene, kostenlose Toilette zur Verfügung. Am Samstag startet auch der Aufbau des Salzburger Christkindlmarkts auf dem Dom- und Residenzplatz, der am 22. November eröffnet.

Quelle: SN