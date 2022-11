Mit Porsche im Flachgau in Gegenverkehr gefahren und zwei Pkw gerammt: Laienrichter sahen Mordversuch

15 Jahre unbedingte Haft: So lautete am Mittwochnachmittag das noch nicht rechtskräftige Urteil für einen 30-Jährigen. Nach Ansicht der Geschworenen im Salzburger Prozess hatte er mit seinem Auto bewusst bzw. in Suizidabsicht zwei entgegenkommende Pkw gerammt.

SN/freiwillige feuerwehr anthering Der Angeklagte kollidierte mit seinem schwarzen Porsche (im Vordergrund) ungebremst mit einen Alfa Romeo und mit einem BMW 320 (links).