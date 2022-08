Mit Punktlandung zu Bronze beim Heimweltcup in Thalgau

Sophie Grill vom HSV Red Bull Salzburg sprang beim Fallschirm-Zielsprung-Weltcup in Thalgau zu Junioren-Bronze und holte bei den Damen wie Lokalmatadorin Magdalena Schenner Platz vier.

Zum zwölften Mal gastierte der Weltcup im Fallschirm-Zielspringen vergangene Woche mit seinem einzigen Österreich-Stopp in Thalgau. Vor unzähligen begeisterten Zusehern zeigten 195 Athleten aus der ganzen Welt, was es heißt aus rund tausend Metern Höhe zentimetergenau auf einem Ziel zu landen, welches gerade einmal so groß wie eine Zehn-Cent-Münze ist. Der Bewerb musste zwar wetterbedingt immer wieder unterbrochen werden, doch am Ende konnten sechs von acht Runden gewertet werden.



Gesamtabweichung von 16 Zentimetern

Die Athleten des ...