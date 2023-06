Mit Schönheit und Schatullen: Bundeswettbewerbe der Polytechnischen Schulen

Zwei der insgesamt fünf Veranstaltungen fanden heuer im Pinzgau ihre Bühne.

Ermöglicht werden die Bewerbe von Pädagog/-innen, die österreichweit in diesen bewährten Bildungseinrichtungen unterrichten. Gabi Feuersinger etwa ist Lehrerin an der PTS Mittersill. Die Bundesleiterin des Fachbereichs "Gesundheit - Schönheit - Soziales" (GSS) erklärt, dass sie und ihre Kolleginnen sich vorab vernetzen und gemeinsam Fortbildungen absolvieren - von höherer Stelle vorgeschrieben sei das nicht.

In den Bereichen "Holz" sowie "Gesundheit - Schönheit - Soziales"

Insgesamt standen heuer fünf bundesweite Veranstaltungen auf dem Programm - in den Bereichen Bau, Handel/Büro, Metall, Holz und GSS. Dreißig junge Teilnehmer/-innen fanden ihre öffentlichen Bühnen heuer im Pinzgau. Die PTS Taxenbach organisierte den Holz-Bewerb; die PTS Mittersill den GSS-Bewerb.

Im Mittersiller Nationalparkzentrum traten sechs Mädchenteams mit je drei Schülerinnen an. Jeweils eine agierte als Model. Die beiden anderen zeigten ihr Können in Hairstyling und Floristik sowie in Visagistik und Nailart. Zum Auftakt galt es, das fertige "Endprodukt" realitätsgetreu zu zeichnen. Das Thema lautete "Dia de los Muertos". An diesem "Tag der Toten" denken die Menschen in Mexiko mit farbenfrohen Gesichtern und Kostümen an ihre Verstorbenen.

Die zwölf jungen "Holzkünstler/innen" aus ganz Österreich maßen ihre Talente in der Produktionshalle der Firma "Signatur" in Lend. Die gestellte Aufgabe war die Fertigung einer Schatulle aus Ahorn- oder Nussholz. So wie in Mittersill wurde auch hier professionell und höchst motiviert ans Werk gegangen.

Jury mit Expert/-innen aus der Region bewertete die Ergebnisse

Und hier wie dort war die Expert/-innenjury - in Mittersill Manuela Hofer und Brigitte Voglreiter und in Lend Rupert Hallinger und Moritz Weiss - enorm angetan von den Ergebnissen. Die Sieger/-innen kommen aus Niederösterreich, und zwar von der PTS Mank/Melk (Holz) und von der PTS Griesbach.

Aus dem Pinzgau hatten sich Florian Nindl sowie Sina Stöckl, Sabrina Egger und Helena Lassacher (alle PTS Mittersill) für die Teilnahme qualifiziert.