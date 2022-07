Mit Schuss in den Hinterkopf getötet: Neue Bewegung in 15 Jahre altem Salzburger Mordfall

Vor 15 Jahren entdeckte ein Wanderer die Leiche des Autohändlers Zomislav Jovanovic in einem Waldstück bei Hof. Bis heute ist der Mord ungeklärt. Jetzt wird der Fall neu aufgerollt.

Man nennt sie "cold cases" ("kalte Fälle") - jene nachweislich gewaltsamen Tötungen (Morde), die zumeist schon viele Jahre zurückliegen und die bis heute nicht aufgeklärt sind. In einem besonders Aufsehen erregenden Salzburger Cold Case - dem 15 Jahre zurückliegenden Mord an dem in der Stadt Salzburg lebenden Autohändler Tomislav Jovanovic - gibt es jetzt neue Bewegung. "Im Zuge des Cold-Case-Managements unterziehen die Salzburger Mordermittler des Landeskriminalamts den Fall nun einer neuen Bewertung", sagt Rechtsanwalt Stefan Rieder. Er vertritt die Hinterbliebenen ...