Mit Sneakern am Untersberg ausgerutscht: 24-jähriger Wanderer nach Absturz verletzt

Ein 24-jähriger Deutscher musste am Sonntag mit einem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden, nachdem er abseits des Wanderweges ausgerutscht war. Die Alpinpolizei appelliert, sich entsprechend auszurüsten und auf gekennzeichneten Wegen zu bleiben.

Wie die Polizei am Sonntagnachmittag vermeldete, unternahm ein 24-jähriger deutscher Staatsbürger in den Morgenstunden eine Wanderung auf den Untersberg. Er stieg dabei mit Freizeitbekleidung und Sneakern über den Dopplersteig auf, brach den Aufstieg jedoch unterwegs ab und ging über den Dopplersteig wieder zurück in Richtung Tal. Nach eigenen Angaben entdeckte er beim Abstieg eine "interessante Stelle" und folgte dieser, abseits des Wanderweges. In der Folge geriet er in steileres Gelände, rutschte dort auf erdigem Boden aus und stürzte schließlich ungefähr zehn Meter steil ab. Bei dem Sturz erlitt der 24-jährige Abschürfungen am ganzen Körper, sowie Prellungen im Brustbereich. Es gelang ihm danach, selbstständig wieder auf den Dopplersteig zurückzukehren. Dort wurde er von anderen Wanderern angetroffen, welche in weiterer Folge die Rettungskräfte verständigten. Der 26-jährige Deutsche wurde anschließend vom Rettungshubschrauber geborgen und in das Universitätsklinikum Salzburg geflogen. Im Einsatz standen 14 Mitglieder der Bergrettungen Grödig und Salzburg, die Besatzung des Rettungshubschraubers C6, die Besatzung eines Rettungsfahrzeuges und drei Polizisten (ein Alpinpolizist).

Die Alpinpolizei appelliert, im alpinen Raum die eigene Kondition richtig einzuschätzen, sich geeignet zu bekleiden sowie auszurüsten und auf den gekennzeichneten Wegen zu bleiben.