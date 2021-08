Mit Spaß am Sport motivieren

Die promovierte Sportwissenschafterin Anita Birklbauer unterstützt Menschen dabei, ein Gefühl für ihren Körper zu entwickeln und die Trainingsbelastung richtig zu steuern.

Auch Sportlerinnen brauchen Ausgleich. Für Anita Birklbauer ist es das Singen. Sie ist Mitglied in einem großen Gospelchor mit 120 Sängerinnen und Sängern in ihrer Geburtsstadt Linz, zu dessen Proben sie sich einmal im Monat aufmacht. "Musik ist für mich der perfekte Ausgleich. Singen ist zudem ein tolles Lungentraining", womit die promovierte Sportwissenschafterin bereits wieder ganz in ihrem Element ist. Die 39-Jährige kam für das Studium nach Salzburg, hat zuerst in der Forschung gearbeitet, danach zehn Jahre in der kardiologischen ...