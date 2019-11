Mit Tempo 145 statt erlaubter 50 km/h durch Salzburger Stadtgebiet

Der 20-jährige Raser verunfallte schließlich beim Abbiegen. Er will von der Verfolgung einer Zivilstreife nichts mitbekommen haben.

Mit Tempo 145 statt erlaubter 50 km/h ist Samstagabend ein 20-jähriger Lenker im Stadtgebiet von Salzburg unterwegs gewesen. Eine Zivilstreife wurde in der Münchner Bundesstraße auf Höhe Schmiedingerstraße auf den entgegenkommenden PKW aufmerksam, nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf, erwischte den Raser aber vorerst nicht. Als der 20-jährige Lenker a der Kreuzung mit der Bichlfeldstraße abbog, kam er von der Straße ab, rammte mit dem Pkw eine Laterne, krachte über einen Geh- und Radweg und blieb in einer Wiese liegen, so die Polizei.

Der junge Mann, der unverletzt blieb, meinte zu den Beamten, nichts von der Verfolgung mitbekommen zu haben; er sei auf dem Weg zu Freunden. Der Wagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig.

Am Freitagabend musste die Polizei ebenfalls einen Raser stoppen. Diesmal auf der B 158 (Wolfgangsee Straße). Gegen 21.15 Uhr wurden Verkehrspolizisten auf das viel zu schnell fahrende Fahrzeug aufmerksam. Der Lenker des Pkws, ein 37-jähriger Flachgauer, fuhr in einer 80 km/h-Beschränkung mit 135 km/h. Außerdem überholte er laut den Beamten - trotz beschilderten Überholverbots - bei einer 80 km/h-Beschränkung mit 130 km/h einen Pkw. Die Verkehrspolizisten konnten den 37-Jährigen anhalten. Ein durchgeführter Alkotest ergab 0,96 Promille. Der Führerschein wurde abgenommen und das Fahrzeug abgestellt. Der Mann wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Quelle: SN