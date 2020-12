Mit viel Herzblut, Freude und Optimismus

Trotz der schlechten Planbarkeit lassen sich die Pongauer Bergbahnen, Hüttenwirte und Skilehrer die Vorfreude auf die Wintersaison nicht nehmen.

Der Sommer ist trotz Corona ganz gut gelaufen. Nun bereiten sich Bergbahnen, Hüttenwirte und Skilehrer mit viel Herzblut und strengen Hygienekonzepten auf die kommende Wintersaison vor. Längst sollten hunderte Kilogramm Mehl oder Zucker für so beliebte Speisen wie Kaiserschmarrn und Co. oder Unmengen von Getränken auf den Skihütten eingelagert werden. Wie viel davon heuer benötigt wird, das steht noch in den Sternen. "Normalerweise ist der Keller um diese Zeit bereits randvoll", sagt Hüttenwirt Hermann Schnell.

Schnell betreibt mit seiner Frau Sylvia die Auhofalm, in der Nähe der Mittelstation der "Flying Mozart" in Wagrain. Coronabedingt ergeben sich viele offene Fragen: "Wir müssen das ja alles zur Hütte transportieren und haben uns jetzt einmal ungefähr mit der Hälfte der sonst üblichen Menge eingedeckt. Es ist insgesamt schlecht zu planen."

Der Hüttenwirt hofft wie alle anderen trotzdem auf das Beste - und legt trotz Pandemie die Vorräte an. Ein Hygienekonzept für Hütten gibt es natürlich auch: "Wir haben Tische auseinandergestellt, Plexiglas errichtet und natürlich auch Desinfektionsmittel gekauft."

In seiner Hütte gibt es einen großen Restaurant- und Selbstbedienungsbereich: "Im Selbstbedienungsbereich habe ich heuer mehr Personal." Normalerweise beschäftigt Schnell gut 30-35 Angestellte. Heuer rechnet er mit etwas weniger Personalbedarf: "Doch hier einsparen, das kann ich nicht wirklich." Sollte er nur einen Umsatzverlust von 20 bis 30 Prozent zum sonst üblichen machen, so wäre Schnell schon zufrieden. Schwierig seien Reservierungsplanungen für Skigäste, denn "alles zu reservieren, das funktioniert bestimmt nicht. Unser Personal wird Sitzplätze zuweisen. Dadurch, dass vielleicht weniger los sein wird, könnte zumindest das einfacher werden."

Aber alles hänge von den kommenden Entwicklungen und den Reisewarnungen ab: "Nur etwa 30 Prozent unserer Gäste sind Einheimische. Dazu sind Après-Ski oder Live-Musik tabu." Normalerweise sind solche Events und Partys ein zusätzliches Angebot für seine Gäste: "Wir hatten auch jedes Wochenende Freibier, alles heuer nicht möglich."

Schnell hofft - wie alle anderen - auf ein baldiges Aufsperren der Seilbahnen: "Das wollen alle. Und das Beste dafür machen."

"Skifahren ist sicher privilegiert, da wir diese Sportart im Freien durchführen können", meint Gerhard Sint, Skischulleiter in St. Johann und Obmann des Salzburger Berufs-Ski- und Snowboardlehrerverbandes (SBSSV). Der staatlich geprüfte Skilehrer blickt daher mit weitgehender Zuversicht in die kommende Wintersaison: "Natürlich werden wir vieles spontan organisieren müssen. Aber das ist unsere Branche ohnehin gewöhnt." Ein Ansteckungsrisiko wollen die Profis im Wintersport aber trotzdem so weit wie nur möglich minimieren: "Wenn wir wo - vor allem Kindern - helfen müssen, dann werden unsere Skilehrer einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Natürlich ist das gerade im Umgang mit Kindern nicht immer optimal, aber ich bin mir sicher, dass die Kinder trotzdem Spaß haben werden. Wir haben alle Hygienemaßnahmen ausgeweitet, wie allgemeine Desinfektion, Händedesinfektion oder alle Abstandsregeln. Das Abstandhalten in unseren Gruppen, das ergibt sich ja ohnehin. Beim Anstellen am Lift oder bei Ansammlungen schauen wir natürlich besonders darauf."

Für die Einkehrschwünge in den Skihütten werde es eine koordinierte Abstimmung der Skilehrer mit den lokalen Hüttenbetreibern geben: "Das funktioniert regional immer gut. Da rufen dann die Skilehrer eben beispielsweise um 10 Uhr bei einer Hütte an und reservieren die konkret nötigen Plätze für eine bestimmte Zeit." Unzweifelhaft, dass heuer für die 125 Skischulen im ganzen Land die Planungssicherheit fehlt: "Der Großteil wird wohl Personal reduzieren müssen." In den Skischulen würden die Telefone derzeit heiß laufen: "Viele unserer Mitarbeiter aus allen möglichen europäischen Ländern fragen an, ob sie heuer überhaupt Arbeit finden.

Ob und wann Skifahrer aus dem Ausland kommen würden, das sei ungewiss, "keiner kann in die Glaskugel schauen. Jeder reduziert daher Stammpersonal. Vielleicht retten Februar und März noch etwas von der Saison. Ich denke, dass wir jedenfalls einmal gemütlich in die Saison starten", schmunzelt er und fügt hinzu: "Wir lassen uns nicht unterkriegen, schon gar nicht von einem Virus. Ich bin sicher, dass wir auch diesen außergewöhnlichen Winter schaffen werden. "

150 neue Skilehrer schlossen im Sommer ihre Ausbildung ab. "Im November konnten wir noch vor dem Lockdown einen neuen Kurs am Kitzsteinhorn durchziehen. Natürlich wird das eine weitere Herausforderung in dieser Saison. Denn üblicherweise haben wir im November die meisten Kurse mit gut 500 Auszubildenden. Sobald die Skilifte wieder aufsperren, werden wir das schon irgendwie organisatorisch stemmen. Wir sind ja erprobt, alles flexibel und kurzfristig zu stemmen."