Mit viel Routine und Herzblut in die neue Saison

Der Radstädter Ski Weltcup Rennläufer Hannes Reichelt will heuer noch einmal "durchstarten".

"Durch harte Arbeit, perfektes Umfeld und dem nötigen Quäntchen Glück", hat Hannes Reichelt seinen Kindheitstraum zum Skistar verwirklicht. Der 13-fache Sieger eines Weltcuprennens musste kurz vorm letzten Jahreswechsel, am 28. Dezember 2019, einen harten Rückschlag auf sich nehmen. Bei einem Sturz in der Abfahrt in Bormio zog er sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes und einen knöchernen Ausriss des äußeren Kapselbandkomplexes am rechten Knie zu.

Mittlerweile geht es seinem Knie "wieder sehr gut", erzählt er im Gespräch mit ...