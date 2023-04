Mit völlig desolatem Auto durch Wals gefahren

Ein Vorderrad war zur Gänze nicht mehr vorhanden. Nicht einmal die Felge war mehr am Fahrzeug angebracht.

Ein chinesischer Staatsbürger war in der Nacht auf Ostermontag mit einem völlig desolaten Auto in Wals unterwegs. Eine Autofahrerin hatte den Betroffenen wegen seiner auffälligen Fahrweise bei der Polizei gemeldet. In Käferheim konnte der beschriebene PKW letztlich schwer demoliert von den Beamten auf einem Parkplatz gefunden werden.

Unter anderem war ein Reifen der Hinterachse nur mehr zum Teil auf der Felge aufgezogen. Ein Vorderrad war zur Gänze nicht mehr vorhanden. Nicht einmal die Felge war mehr am Fahrzeug angebracht.

Der Angezeigte, ein 39-jähriger chinesischer Staatsangehöriger gab zwar zu, das Fahrzeug gelenkt zu haben, verweigerte aber die Durchführung eines Alkoholtests.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt sowie der Fahrzeugschlüssel abgenommen.

Der PKW-Lenker wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.