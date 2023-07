Mit Voodoo-Ritual eingeschüchterte Landsfrauen zur Prostitution gezwungen - Nigerianer in Salzburg verurteilt

Dreieinhalb Jahre unbedingte Haft erhielt am Montag ein Nigerianer am Salzburger Landesgericht. Laut dem noch nicht rechtskräftigen Urteil hatte er zwei junge Landsfrauen nach Salzburg gelockt und hier sexuell ausgebeutet. Die Opfer wurden demnach zuvor wurde mit einem Ritual gefügig gemacht.

Es ist eine perfide Form moderner Sklaverei. Laut Schätzung der Vereinten Nationen werden jährlich weltweit Hunderttausende Kinder, Jugendliche oder junge Frauen, zumeist aus Afrika und Asien, Opfer von grenzüberschreitendem Menschen- und Prostitutionshandel. Österreich dient den Tätern oftmals als Transitland, aber auch als Zielland.

Um ebensolche erschütternde Vorwürfe ging es Montag in einem Schöffenprozess (Vorsitz: Richterin Martina Kocher) in Salzburg. Haupt- bzw. Erstangeklagt: ein 51-jähriger, seit Jahren im Flachgau lebender Nigerianer.

Staatsanwalt Roland Finster lastete ihm an, zwei junge Landsfrauen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen nach Österreich bzw. nach Salzburg gelockt und hier zur Prostitution gezwungen zu haben. "Der Angeklagte hat den Opfern in Salzburg eine legale Erwerbstätigkeit zugesichert. Er hatte ihnen gesagt, dass die gesamten Reisekosten - von Nigeria und Libyen über die Mittelmeerroute nach Italien und schließlich nach Österreich - 40.000 Euro betragen würden. Er gab vor, dass die Frauen die Kosten in Österreich leicht abarbeiten könnten, und organisierte ihre Reise", so Finster im Prozess. Tatsächlich, fuhr der Staatsanwalt fort, habe der 51-Jährige die Frauen nach ihrer Ankunft im Flachgau für einen Monat in seiner Wohnung eingesperrt und dann von August 2016 bis 2019 als Prostituierte arbeiten lassen. Der in Österreich vorbestrafte erstangeklagte Nigerianer habe den Frauen dabei stets einen Teil ihres "Schandlohns" - insgesamt zumindest 15.000 Euro - abgeknöpft, wobei ihm ein nunmehr mitangeklagter Landsmann, ein in Graz lebender 54-jähriger Nigerianer, geholfen habe.

Opfer von einer Art Schamanin mit schwarzer Magie schwer eingeschüchtert

Um die beiden jungen Frauen an den - mutmaßlichen - Menschenhändler zu binden, seien sie zudem von einer nicht näher bekannten Mittäterin namens "Madam Joy" einem sogenannten, voodoo-ähnlichem "Juju-Ritual" unterzogen worden. Zur Erklärung: "Juju" ist eine traditionelle westafrikanische Glaubensrichtung, deren Rituale als schwarze Magie eingesetzt werden. Dies mit dem Ziel, Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden sollen, zu kontrollieren. Dazu der Staatsanwalt: "Die zwei Opfer mussten vor dieser Madam Joy einen Juju-Schwur leisten. " Dabei hätten die beiden schwören müssen, dass sie alles Geld, das für ihre Reise ausgegeben werde, zurückzahlen müssten. "Brechen sie den Schwur und gehen etwa zur Polizei, dann trifft sie und ihre Familien ein Fluch", ergänzte Finster. Der Schwur wird - wie Ermittler wissen - unter anderem dadurch besiegelt, dass den Mädchen oder jungen Frauen die Schamhaare abrasiert und die Finger- und Fußnägel abgeschnitten werden. Die "Madam" bzw. Schamanin gibt abgeschnittene Haare und Nägel in eine Urne und spricht dann unter anderem Beschwörungsformeln.

Hauptangeklagter bestritt sämtliche Vorwürfe

Zusammengefasst wurde dem Hauptangeklagten neben grenzüberschreitendem Prostitutionshandel und Zuhälterei auch Schlepperei, Freiheitsentziehung sowie Erpressung angelastet - dem mitangeklagten Landsmann "nur" Komplizenschaft zur Zuhälterei. Vor dem Schöffensenat wiesen beide Männer jede Schuld von sich. Obwohl von einer der Frauen in ihrer kontradiktorischen Vernehmung schwer belastet, sagte der Hauptangeklagte: "Ich habe mit der Reise der Frauen nach Österreich überhaupt nichts zu tun. Ich habe ihnen weder Arbeit versprochen, noch habe ich sie zur Prostitution gezwungen. Außerdem hatte ich nie mit einer ,Madam Joy' Kontakt." Der 51-Jährige - er betrieb laut seiner Verteidigerin "keinen Prostitutions-, sondern nur einen Autohandel" - räumte bloß ein, dass er die zwei Frauen zwei Wochen bei ihm habe wohnen lassen - bei stets offenen Türen.

Auf Vorhalt der Vorsitzenden Richterin, warum ihn die Frauen so schwer belasten würden, meinte er: "Ich glaube, sie wollen sich rächen, weil ich sie damals nach zwei Wochen aus der Wohnung geworfen habe." - Der Schöffensenat erkannte die Angeklagten für schuldig. Der Hauptangeklagte erhielt - nahezu anklagekonforme - dreieinhalb Jahre unbedingte Haft, der Zweitangeklagte sechs Monate bedingt. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.