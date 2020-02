Daniel Burghart ist kleinwüchsig, will aber im Sport hoch hinaus. Derzeit bereitet sich der Salzburger auf die World Dwarf Games vor.

Daniel Burghart ist gut zwei Köpfe kleiner als seine Klassenkollegen. Ein Faktum, das an diesem Montagnachmittag im Klassenraum der Handelsakademie 1 in Salzburg niemanden interessiert. Die Burschen klatschen sich ab, eine Kollegin fragt nach, wie es in der neuen Klasse sei. ...