Mit Zwillingswagen durfte Mutter nicht ins Haus der Natur

So hatte sich Selina Falger aus Eugendorf den Ausflug mit ihren drei Kindern nicht vorgestellt: An der Kasse des Haus der Natur wurde sie darauf hingewiesen, dass sie den Zwillingsbuggy nicht mit hineinnehmen dürfe. Sie würde damit die Gänge blockieren, wurde der Mutter mitgeteilt. Weil sich ihr zweieinhalbjähriger Sohn Valentin aber so auf den Besuch der Saurierausstellung gefreut hatte, nahm sie die Zwillinge Emilia und Leonie - jede wiegt zehn Kilogramm - links und rechts unter den Arm. "Aus dem ...