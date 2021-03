Mitarbeiter positiv: Erzbischof Franz Lackner begibt sich freiwillig in Quarantäne

Ein Mitarbeiter der Erzdiözese wurde positiv getestet. Der Salzburger Erzbischof begab sich deshalb in Selbstisolation.

Erzbischof Franz Lackner hat sich nach einer positiven Testung eines Mitarbeiters der Erzdiözese in Selbstisolation begeben. Alle Sitzungen wurden umgehend verschoben oder auf Videokonferenzen umgestellt, heißt es in einer Aussendung der Erzdiözese am Donnerstag.

Weihbischof Hansjörg Hofer werde den 64-jährigen Erzbischof am Freitag beim Ökumenischen Gottesdienst für alle von der Coronapandemie betroffenen Menschen im Salzburger Dom vertreten. Der positiv getestete Mitarbeiter zeige derzeit keine Symptome. "Erzbischof Lackner geht es gut, er fühlt sich gesund und wurde bereits mehrmals, zuletzt Donnerstagmorgen via Schnelltest, negativ getestet." Derzeit wurde von Seiten der Salzburger Gesundheitsbehörden noch kein Kontakt mit dem Erzbischof aufgenommen.

Ein Mitarbeiter der Erzdiözese Salzburg war am Dienstagabend positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Mitarbeiter nahm 48 Stunden vor der positiven Testung gemeinsam mit Erzbischof Lackner an einer Liturgie im Salzburger Dom teil. Die Rahmenordnung der Bischofskonferenz sei bei der Feier eingehalten worden.



Alle Beteiligten und die dem Erzdiözese-Mitarbeiter nahestehenden Personen seien angehalten worden, sich testen zu lassen, den Gesundheitszustand genau zu beobachten und die Sicherheitsmaßnahmen genau einzuhalten. Derzeit zeige keiner der mit der positiv getesteten Person in Verbindung Stehenden Symptome einer Erkrankung.