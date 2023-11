Mitarbeiter bestahl in Salzburg die eigene Firma - Ware im Wert von fast 100.000 Euro verhehlt

Vor allem Trockenbau-Materialien sowie Werkzeug entwendet - drei Komplizen des Firmenmitarbeiters traten dann als Hehler in Erscheinung.

Ein Dreivierteljahr lang - von Dezember 2022 bis September 2023 - soll ein 28-jähriger, im Flachgau lebender Bosnier immer wieder seinen Arbeitgeber, eine Firma in der Stadt Salzburg, bestohlen haben. Laut Polizeiaussendung ließ der 28-jährige Arbeiter diverse Trockenbau-Materialen (Gipsplatten, Mehrschichtplatten etc. ) mitgehen sowie allerlei Spezialwerkzeuge, etwa solches zum Aufstellen von Rigipswänden. Mithilfe einer Videoauswertung konnten die Ermittler den 28-Jährigen überführen, worauf sich dieser geständig zeigte. Drei weitere Männer - zwei Bosnier und ein Kroate im Alter zwischen 47 und 55 Jahren - sollen in der Folge als Hehler der gestohlenen Ware aufgetreten sein. Bei einem der Mitbeschuldigten konnte noch Diebesgut im unteren fünfstelligen Wert sichergesellt werden.

Insgesamt entstand der Firma dennoch ein Schaden von fast 100.000 Euro. Das Gros des Diebesgutes hatte die Komplizen bereits an diverse Abnehmer im Bundesland Salzburg verhehlt. Die vier Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.