Miteinander werken beim Taugler "Weibagflecht"

Verschiedenste Einzelunternehmerinnen zeigten Ende November beim ersten "Weibagflecht" in der Tauglerei in St. Koloman ihr Können und ihre Produkte.

Die Gaststube der Tauglerei verwandelte sich in eine kleine Messe: Hannes Anhofer baute Trommeln, Kräuterpädagogin Isabell Resch bot selbst produzierte Biokosmetik an und Romana Brunauer Energiebilder, bei Wilfried Bedek und Sandra Leis gab es unter anderem Löwenzahnkaffee. Im ersten Stock zeigte Logopädin Iris Brunauer Stimm- und Aufwärmübungen für die kalte Jahreszeit, Sandra Leis vermittelte einfache Wyda-Bewegungsübungen und -meditationen.

Brunauer und Resch sind auch die Organisatorinnen dieser ersten kleinen Messe unter dem Titel "Weibagflecht": "Weibagflecht steht für ein Miteinander von Frauen, die ihre Produkte und Dienstleistungen vorstellen wollen." Sie freuen sich aber, dass sie auch zwei Männer für ihre Idee gewinnen konnten: Der gebürtige Abtenauer Peter Schwaiger beteiligte sich mit einer Fotoausstellung unter dem Titel "Herg'richt. Leit und Roß", Trommelbauer Hannes Anhofer verkaufte seine schamanischen Trommeln.

"Frauen wollen ein Miteinander, wollen sich austauschen"

Vor einem Jahr hatten die beiden Einzelunternehmerinnen aus St. Koloman zur ersten Frauenwerkstatt eingeladen. Sie wissen aus eigener Erfahrung: "Frauen wollen ein Miteinander, wollen sich austauschen, suchen Gespräche mit Gleichgesinnten und möchten gemeinsam was umsetzen." Besonders wichtige Fragen waren für Resch und Brunauer: "Was brauchen selbstständige Frauen? Wo bleiben sie stecken? Und: Kommen die Produkte an?" 20 bis 30 Frauen beteiligen sich mittlerweile bei diesem Netzwerk, 13 davon aktiv. Nach einigen Treffen war klar: "Miteinander schaffen wir mehr." Und so war bald die Idee des "Weibagflechts" geboren. Die langen Vorbereitungen haben sich allemal gelohnt: "Es war eine gelungene Veranstaltung. Wir werden bestimmt wieder ein ,Weibagflecht' organisieren", sagt Brunauer.

Die Netzwerktreffen finden übrigens alle zwei Monate statt. Interessierte, die sich beteiligen möchten, können sich jederzeit an eine der beiden wenden.