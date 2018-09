"Mitjodeln oder zualosen"

Für Jodelnarrische gibt es im Pongau einen Stammtisch - gegründet von Brigitte Lienbacher. Jeder kann hier vorbeischauen.

"Jodeln, das ist der Klang der Berge", sagt Brigitte Lienbacher, "das hat mir immer schon getaugt und deshalb wollte ich das auch weitergeben."

Für alle Jodelbegeisterten organisiert die Pfarrwerfenerin daher jetzt einen Jodelstammtisch: "In Gruppen, zu zweit oder alleine, zum Mitjodeln und Zuawijodeln oder einfach zum Zuhören. Natürlich kann man auch jodeln erlernen." Jedenfalls scheint sie mit diesem Angebot einen Nerv der Zeit getroffen zu haben, denn beim Stammtisch treffen sich alle Altersgruppen und ganz "viele Jodelnarrische".

Trainiert werden dabei die unterschiedlichsten Arten des Jodelns, passend zur Jahreszeit oder zum Empfinden: "Schneidige", "Staade", "Verkehrte", "Durcheinand" und "Juchetzer" - mit oder ohne Vorkenntnisse machen die Interessierten mit, im Freien oder im Gasthaus.

"Ich wollte nicht so weit zum nächsten Stammtisch nach Linz fahren, deshalb hab ich mir gedacht, dass ich einfach einen eigenen gründe." Lienbachers Zugang dazu ist ein traditioneller, "obwohl ich gerne improvisiere und das mit Weltmusik oder etwa Didgeridoos mische."

Das Jodeln, eine akrobatische Kehlkopfübung, sei in vielen Kulturen daheim und brauche schon etwas Geduld, um es zu erlernen. Seit zwei Jahren macht Lienbacher auch in der Schweiz eine Ausbildung und manche ihrer Mitjodler reisen aus ganz Österreich und eine Teilnehmerin sogar aus Wien an. Sie freut sich über die Unterstützung und Förderung des Volksliedwerks, denn "das Jodeln soll wieder hörbarer werden", meint sie, "mein Ziel ist ein Jodel-Dreigesang, und den bekomme ich nicht, wenn ich daheim allein jodle. Und jodeln in der Gruppe verbindet einfach." Wenn die Jodelbegeisterte selbst am Berg zu jodeln beginnt, "dann ist das Naturklang und Heimat".

Die nächsten Stammtischtermine sind um 20 Uhr im Gasthof Reitsamerhof in Werfen-Imlau am 19. Oktober, am 16. November und am 14. Dezember.