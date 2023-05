Mitmachtag soll junge Frauen für Mint-Berufe begeistern

Am 13. Mai veranstaltet die Kompass-Bildungsberatung für Mädchen gemeinsam mit der Society of Women Engineers den "Mint-Mitmachtag" im Umspannwerk Aigen.

"Frauen würden Mint einfach nicht verstehen", das haben laut einer Studie der Fachhochschule Oberösterreich fast die Hälfte der befragten 1500 Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 18 Jahren schon einmal gehört. Mint, das ist ein Sammelbegriff für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Besonders bei Schülerinnen noch viel zu tun

Junge Frauen entscheiden sich seltener für Mint-Studienfächer und Ausbildungen. Dass etwa Technikerin kein Beruf für eine Frau sei, ist laut einem Drittel der Befragten weit verbreitet. Die Studienautoren empfehlen "mutmachende Feedbacksysteme zu den Stärken der Mädchen", denn die sogenannte "Confidence-Gap", also das geringere Selbstbewusstsein von Frauen, wachse mit dem Alter. Durch praxisnahe Workshops und Exkursionen könne man Schülerinnen für Mint-Berufe begeistern.

Mint-Mitmachtag in Salzburg

Am Samstag, dem 13. Mai, veranstaltet die Kompass-Bildungsberatung für Mädchen gemeinsam mit der Society of Women Engineers den "Mint-Mitmachtag" im Umspannwerk Aigen. Die Veranstaltung soll Mädchen zwischen zehn und 18 Jahren einen praktischen Einblick in Mint-Berufe geben.

Vor Ort gibt es Mitmachstationen und Workshops von der FH Salzburg, der Universität Salzburg, der HTL Salzburg, der Koordinationsstelle des Netzwerks Mint Salzburg, der Gemini Startup Base, Projekten wie Job Success und Skool, aber auch Unternehmen wie der Salzburg AG.

Ab 13 Uhr präsentiert der Österreichischen Frauenfonds LEA (Let's Empower Austria) die Studie "Mint the Gap! Bildungs- und Berufswahlprozesse junger Frauen". Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Frage, welche Faktoren das Zugehörigkeitsgefühl junger Frauen in Mint maßgeblich beeinflussen, und was getan werden muss, damit sich dieses verbessert. Die Ergebnisse zeigen unterstützende und hinderliche Faktoren für eine Ausbildungs- und Berufswahl.



Alle Infos zur Veranstaltung: www.mint-salzburg.at

