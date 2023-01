Mittelfinger während der Fahrt gezeigt: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei in Bad Reichenhall sucht Autofahrer, die kürzlich im Raum Bad Reichenhall/ Bayerisch Gmain von einem 61-Jährigen beleidigt wurden.

Zeugenaufruf im benachbarten Bayern: Die Polizeiinspektion Bad Reichenhall informiert in einer Presseaussendung, dass nach Autolenkern bzw. Autolenkerinnen gesucht wird, die kürzlich während der Fahrt von einem Lenker eines roten Kleinwagens der Marke Subaru beleidigt wurden.

Zum Hintergrund: Der 61-jährige Lenker soll einer Frau auf der Strecke zwischen Berchtesgaden und dem Thumsee seine Mittelfinger gezeigt haben. Die 39-jährige Lenkerin meldete dies via Notruf am Sonntag der Polizei. Aufgrund weiterer "Fahrmanöver" des Lenkers bestehe der Anfangsverdacht der Nötigung im Straßenverkehr. Es sei deshalb möglich, dass der Mann weitere Fahrzeugführer beleidigt habe. Mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Reichenhall in Verbindung zu setzen.