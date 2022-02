Mittelschule Köstendorf ist ab Herbst eine MINT-Schule

Schon bisher waren technikbegeisterte Schülerinnen und Schüler an der Mittelschule Köstendorf gut aufgehoben. In so manchem Projekt wurde gebaut und geforscht. So entstanden etwa unter Anleitung des legendären Bastlers und Alleskönners Josef "Pepi" Weber Solarkocher und ein Windrad.

Direktorin Gerhild Hedegger-Malzer freut sich, dass die Schule ab September 2022 zu einer von sechs neuen Mittelschulen in Salzburg mit MINT-Schwerpunkt wird. Dabei werden die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu einem neuen Gegenstand mit zwei- oder drei Wochenstunden ...