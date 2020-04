Im November mussten Teile von Thumersbach evakuiert werden. Jetzt wird um 15 Millionen Euro ein Schutz für den Zeller Ortsteil gebaut.

Noch immer ist der Hang am Mitterberg oberhalb von Thumersbach in Bewegung. Nach den schweren Regenfällen im November waren Tausende Kubikmeter Erdreich samt dem Hochschlaipfweg weggerutscht - in den steilen Kendlergraben, der in einem dicht besiedelten Abschnitt des Tals in ...