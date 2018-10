Mittermeier: "Österreich erweitert oft die Realität"

Comedian Michael Mittermeier spricht auf dem "Roten Bankerl" der "Salzburger Woche" über "Schnitzel-Hitler", warum er kein politisches Kabarett macht und schlechte Erfahrungen auf Facebook.

Michael Mittermeier gehört seit 20 Jahren zu den großen Namen der deutschen Comedyszene. Am 23. Oktober kommt er mit seinem neuen Programm "Lucky Punch - Die Todes-Wuchtl schlägt zurück" in die Salzburgarena.

Der Titel "Die Todes-Wuchtl" lässt einen starken Österreichbezug vermuten.

Michael Mittermeier: Das ist glaube ich schon auch eine Ehrerbietung an Österreich. Das hat so etwas Ur-Österreichisches, auch wenn ich natürlich weiß, dass man die Wuchtel hauptsächlich in Wien verwendet. Ich bin mit den österreichischen Dialekt-Feinheiten langsam vertraut. Ich habe in den letzten Jahren immer auch österreichische Geschichten und Pointen im deutschen Programm verwendet, weil ich gemerkt habe - "de rennan wia d' Sau". Das ist wie mit dem Cyberbegriff der erweiterten Realität: Österreich erweitert oft die Realität, geistig wie grenzlich. Es passieren hier einfach wahnsinnig viele lustige Geschichten im Alltag und darüber lachen auch die Leute in Deutschland.

Zum Beispiel?

Ich hab mal auf der Bühne gesagt, die Nagelstudios übernehmen die Welt, es gibt schon mehr davon als Friseursalons. Da hat ein Österreicher zu mir gesagt: "Es gibt auch mehr Finger als Köpfe." Das ist eine typische österreichische Wuchtel, das kannst du nicht erfinden. Oder einmal, als ich in Wien gemeint habe, es wäre doch sinnvoll, wenn wir alle etwas weniger Fleisch äßen, sagt einer in der ersten Reihe: "Oida, wos is' los, bist du der Schnitzel-Hitler?" Allein so ein Wort, das ist super.

Das Leben schreibt also die besten Gags?

Ja. Du musst es natürlich so nacherzählen können, dass es lustig ist, das ist die Kunst des Comedians. Du nimmst das Bestehende und erweiterst die Realität, und dann funktioniert es. Ein anderer erzählt die gleiche Geschichte und alle denken sich (macht ein ernstes Gesicht): "Tolle Information, da denk ich mal drüber nach." Das Programm ist in sehr kurzer Zeit entstanden, das hat genauso sein sollen, es ist richtig aus mir rausgebrochen. Es ist einfach ein Programm, urlässig oder urleiwand, je nachdem, wo man ist in Österreich.

Es geht aber nicht um das Blödeln über Österreicher?

Ich glaube nicht an das Blödmachen oder die Verarschung. Wenn bei mir wer aus dem Publikum etwas rausruft, liebe ich es, dass miteinander höherzuheben, solange das nicht völliger destruktiver Blödsinn ist. Der geht dann raus und sagt: "Ich hab mit dem Mittermeier heut die Vorstellung g'schmiss'n." Die Leute bekommen so Impro-Nummern, die es nur an dem Abend gibt. Es wäre zu einfach, nur auf jemanden hinzuhauen.

Sie treten im gesamten deutschen Sprachraum auf, zum Teil sogar in den USA. Gibt's da regionale Unterschiede, was den Humor angeht?

Es gibt natürlich sehr regionale Gags, aber ein guter Gag ist ein guter Gag. Wenn ich zum Beispiel in New York spiele, muss ich natürlich generell anders rangehen und von außen auf Deutschland und Österreich draufschauen. Ich habe zum Beispiel mal eine Zwentendorf-Nummer übersetzt und das war eines der Highlights meines englischen Programms, man mag es kaum glauben. Das war dann halt auf eine andere Art und Weise lustig. Oder einmal in Amerika konnten ein paar im Publikum mit "Austria" nichts anfangen. Da hab ich ihnen erklärt, dass es ein bisschen ist wie das Auenland im Film "Herr der Ringe": Ein Land, über das kaum wer was weiß, und da leben so Hobbits mit Skiliften. Das fanden sie lustig und sind drauf eingestiegen, obwohl sie Österreich nicht kannten. Ich weiß aber nicht, ob Hobbits mit Skiliften eine ganz gesellschaftlich zutreffende Summe ist von Österreich.

Manche sagen, Ihr Kabarett sei politischer geworden. Empfinden Sie das auch so?

Nicht wirklich. Ich glaube, mein düsterstes, politischstes Programm war Paranoid 2003, da habe ich das Thema extrem bespielt. Es waren auch bei "Zapped" oder "Back to Life" immer Anklänge drin, aber ich mache es nicht aus Zwang. Wenn mir ein schräger Vergleich einfällt, ja, aber es muss auch nicht sein. Auch in "Lucky Punch" blitzt es mal auf, wenn ich sage, Angela Merkel hat da die volle Siri ausgepackt, wir dürfen froh sein, sonst wär das mit Trump schiefgegangen: "Donald, wie kann ich dir helfen? Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden habe." Dann ist schon eine politische Dimension drin. Ich brauche die Tageszeitung nicht auf der Bühne. Bei vielen Kabarettisten kannst dir auch gleich die Nachrichten anschauen.

Sie haben also nicht nach der US-Wahl im November 2016 sofort begonnen, an einer Trump-Nummer zu arbeiten?

Nein. Ich wollte eigentlich eine Trump-Nummer machen, aber ich habe entschieden, sie nicht zu spielen, weil du musst einfach erkennen, wer der bessere Komiker ist. Ich muss neidlos anerkennen, die Wuchteln, die der raushaut, da kommst nicht mit.

Sie sind Ende der 1990er groß rausgekommen, als das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. War das damals anders als prominenter Comedian?

Das war eine andere Welt. Du hast über einen Werbespot geredet, und den kannten alle. Und die, die ihn nicht gesehen haben, haben auch gelacht, weil ich es eben so erzählt habe. Ich will auch keine Traurigkeit, keinen Hass im Herzen, das ist ja im Moment furchtbar. Ich hab' mal ein Foto gepostet von mir am Griller, die Leute mögen private Fotos, dachte ich. Dann schaue ich nach, hat das 2000 Likes, aber 100, 200 Kommentare, nur Wahnsinnige. Die einen beschimpfen mich, weil kein Fleisch auf dem Grill war, die anderen, weil ich Alufolien verwende, dann kommen die Vegetarier, alle beschimpfen sich gegenseitig. Ich sitze nur da und denk mir, es ist nur ein lustiges Foto von mir am Griller, ich wollte nur sagen: "Hallo, ich grille!"

Ihre Tochter ist jetzt zehn, wird es in absehbarer Zeit ein Pubertätsprogramm geben?

Ich weiß es nicht. Ich hab sie jetzt kurz im Programm drin, weil ich jetzt dauernd höre, "Haha, sehr witzig, Papa!", und zwar mit diesem Unterton "Geht goar ned, Oida!", und das mit zehn. Zehn! Aber ihr ist diese Dimension schon bewusst, sie hat echt einen guten Humor und einen klaren Blick. Das mag ich sehr gern. Was hat sie zuletzt gesagt? "Papa, lass mal deine Scherze stecken." Das ist, als ob dir jemand auf deine Kniescheiben haut. Aber es hat auch eine Humorebene, es ist schön.