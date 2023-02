Der Pkw kam in Mittersill von der B165 ab und prallte gegen einen Baum, der Lenker wurde schwer verletzt.

Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Mittersill aus dem Wagen geschleudert worden. Laut Polizei war der Pkw von der B165 abgekommen, gegen einen Baum geprallt und auf einer Wiese gelandet. Der schwer verletzte Pinzgauer wurde mit dem Notarzthubschrauber C14 in die Uniklinik nach Innsbruck geflogen. Die Unfallursache war vorerst nicht bekannt.