Mittersill: 70-jähriger Pkw-Lenker bei Frontalzusammenstoß gestorben

35-Jähriger geriet auf der Felbertauernstraße bei Mittersill mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Mittwoch im Pinzgau ein Menschenleben gefordert. Auf der Felbertauernstraße bei Mittersill war ein 35-jähriger Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Lenker des entgegenkommenden Autos, ein 70-jähriger Mann, wurde bei dem Aufprall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Wrack geschnitten werden. Für ihn kam laut Polizei jede Hilfe zu spät, er starb noch an der Unfallstelle. Die 68-jährige Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Roten Kreuz ins Tauernklinikum Zell am See gebracht.

Warum der 35-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, war am Mittwoch noch Gegenstand von polizeilichen Ermittlungen.