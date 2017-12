Nach einer tödlichen Messerattacke am späten Donnerstagabend in einem Flüchtlingsquartier in Mittersill im Pinzgau ist über den Angreifer, einen 37-jährigen Iraker, am Samstag die Untersuchungshaft verhängt worden. Das teilte das Landesgericht Salzburg mit. Über den Iraker wurde die Untersuchungshaft wegen dringenden Tatverdachtes in Richtung Mord und versuchten Mord verhängt.

SN/APA/EXPA/ JFK Iraker ist laut Gericht geständig