Mittersill: Dreiste Apfeldiebe agierten am helllichten Tag

Es ist ein ganz spezieller Apfelbaum, der von drei Dieben abgeerntet wurde. Besitzer Gernot Reiter verwendet die Früchte alljährlich zur Produktion von naturreinem Essig, wie es ihn nur selten zu finden gibt. Jetzt sind sie weg.

Gernot Reiter vom Gasthof Essiger ist unter anderem für seinen selbst gemachten Apfelessig bekannt. Aufgrund der Maria-Theresien-Konfession darf er ihn gänzlich naturbelassen verkaufen. An diesem großen Apfelbaum hingen die wertvollsten seiner heurigen Äpfel.

"Von unseren Apfelbäumen trägt dieser hier die allerbesten Früchte. Mein Onkel hat ihn in den 1930er-Jahren veredelt. Je später der Herbst wird, desto intensiver schmecken die Äpfel. Ich hatte mich so gefreut, weil nach zwei schlechteren Jahren trug der Baum heuer wirklich sehr viele Früchte. Und dann waren sie alle weg. Noch dazu ist er durch das grob erfolgte Pflücken in Mitleidenschaft gezogen worden. Etliche Äste mit den Fruchttrieben für nächstes Jahr sind abgebrochen", schildert Gernot Reiter.

Der Wirt vom Gasthof Essiger in Mittersill sagt, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach zwei Männer und eine Frau gewesen sind, die am Mittwoch, 18. Oktober, die Äpfel gestohlen haben

"Ich selber war nicht da. Aber einige Gäste, die draußen in der Sonne saßen, haben um 15 Uhr herum beobachtet, wie drei Personen am Werk gewesen sind. Sie waren mit Leitern, Kübeln und mit Pflückhilfen an langen Stielen ausgestattet. Die ,Zuschauer' waren der Meinung, ich hätte den Leuten erlaubt, meine Äpfel zu pflücken."



1500 Euro Schaden

Der Wirt hat Anzeige erstattet und den Schaden für die rund 300 Kilogramm Äpfel mit 1000 Euro beziffert. Den Baumschaden benennt er mit 500 Euro. Vor allem aber gehören die Äpfel zu seinen großen Leidenschaften. Mit viel Herzblut und Freude stellt der Koch aus dem Apfelsaft Most, Glace (zum Dekorieren seiner Gerichte) und vor allem Essig her. Dieses Produkt findet bei Liebhabern von naturbelassenen und regionalen Lebensmitteln reißenden Absatz.

Gernot Reiter verkauft den Apfelessig, der entgegen der EU-Norm nicht mit Schwefelpräparaten versetzt ist, beim Mittersiller Wochenmarkt oder direkt im Gasthof. "Die Warteliste für den neuen Essig ist schon wieder lang. Zum Glück haben wir noch mehr Apfelbäume", so der Oberpinzgauer: "Natürlich ist alles relativ, aber dieser Diebstahl hat mir in der Seele wehgetan. Jetzt geht es mir vor allem darum, dass die Menschen wissen, dass so etwas auch bei uns vorkommen kann. Wenn einem etwas auffällt, einfach ein Handyfoto machen, Autonummern aufschreiben oder rasch die Besitzer verständigen."