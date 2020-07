Mittersill: Fahrzeug überschlug sich mehrmals

Am Samstagabend lenkte eine 19-jährige Deutsche ihren Pkw auf der B 161 in Fahrtrichtung Kitzbühel. Am Beifahrersitz saß ihre 20-jährige Freundin ebenfalls aus Deutschland. Kurz nach der ersten Kehre wollte sie das Fahrzeug beschleunigen und kam aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab.

SN/robert ratzer Nachdem sich das Auto überschlagen hatte, mussten beide Pkw-Insassen in das Krankenhaus Mittersill eingeliefert werden. (Symbolbild)