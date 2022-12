Konflikt um Helikopterflüge im Nationalpark Hohe Tauern

Hubschrauberflüge wurden vom Land Salzburg für sieben Jahre genehmigt. Naturschützer legten Beschwerde ein und bekamen recht.

In besonders streng geschützten Gebieten muss jeder Hubschrauberflug naturschutzrechtlich genehmigt werden. Im Nationalpark Hohe Tauern gilt das beispielsweise für die jährlich wiederkehrenden Versorgungsflüge für Schutzhütten und Almen. In der Brutzeit oder in den Notzeiten im Winter könnten nämlich ein Hochschrecken der Tiere oder gar ein Fluchtmanöver lebensbedrohlich sein, denn der Energiehaushalt zum Überleben ist begrenzt.

Genehmigungen für diese Transportflüge wurden vom Land Salzburg stets jährlich im Vorhinein ausgestellt. 2020 hat die Behörde allerdings fünf Bewilligungen für jeweils sieben ...