Enormer Sachschaden ist am Freitagnachmittag beim Brand eines Wohnhauses in Mittersill entstanden. Die Feuerwehren aus Mittersill, Stuhlfelden und Hollersbach rückten aus, weitere Feuerwehrunterstützung kam durch Atemschutzträger aus Zell am See. Die Einsatzkräfte wurden um 14.45 Uhr alarmiert. Das Feuer war auf dem Balkon entstanden und griff auf das Dach über. Die Feuerwehren konnten ein weiteres Ausbreiten verhindern. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.