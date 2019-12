Mittersill: Zigarettenstummel verriet Einbrecher nach mehr als drei Monaten

Nach einem Einbruch in Mittersill im August ergab die Spurenauswertung nun einen Treffer. Nach 24-jährigem Rumänen wird europaweit gefahndet.

Ein vorerst Unbekannter hatte in der Nacht auf 16. August in ein Geschäft in Mittersill eingebrochen und Schuhe und Bekleidung im fünfstelligen Eurobereich gestohlen. Die Spurenauswertung eines Zigarettenstummels am Tatort ergab nun einen DNA-Treffer. Bei dem nunmehr Beschuldigten handelt es sich laut Polizeibericht um einen 24-jährigen Rumänen, der in Deutschland wegen Diebstähle und Einbrüche bereits Haftstrafen verbüßte. Gegen den Mann erließ die Staatsanwaltschaft Salzburg einen europäischen Haftbefehl. Er wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

