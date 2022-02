Mittersills Bürgermeister Wolfgang Viertler: "Der Naturschutzbund tritt auf wie ein Großinquisitor"

Ein Areal in der Nähe des Retentionsraums in Mittersill wurde aufgeschüttet, der Naturschutzbund vermutet einen Missstand und machte das publik. Den Bürgermeister ärgert dieses Vorgehen.

Bürgermeister Wolfgang Viertler (Liste VIERT) ist erzürnt: "Das Schreiben des Naturschutzbundes liest sich wie eine Anklageschrift. Es findet eine Kriminalisierung, eine Unterstellung, eine Diffamierung statt."



Das Schreiben ging an viele Stellen, auch ans Ministerium

Das besagte Schreiben hat der Naturschutzbund verfasst und an Verantwortliche in Gemeinde, Bezirk und Land sowie an Ministerium, Landesumweltanwaltschaft und Medien gesandt. Darin heißt es: "Wir erlauben uns, in diesem Zusammenhang auf einen konkreten Missstand hinzuweisen, der ebenfalls dringend geklärt und beseitigt ...