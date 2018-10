Mobbingvorwürfe: Personalchef der Salzburger Polizei steht in der Kritik

Der Abteilungsleiter wird beschuldigt, er habe Mitarbeiter gemobbt. Der Betroffene weist das zurück. Seit 1. Oktober sitzt er im Innenministerium. Eine Rückkehr ist offen.

Das Verhältnis zwischen dem Leiter der Personalabteilung der Landespolizeidirektion und den Mitarbeitern dürfte schon länger angespannt sein. Mobbingvorwürfe stehen im Raum. Diese gehen so weit, dass dem Vernehmen nach ein im Langzeitkrankenstand befindlicher Bediensteter wegen gesundheitlicher Folgen in Frühpension gehen will. Eine Sachverhaltsdarstellung wurde eingebracht. Interne Erhebungen laufen, die Staatsanwaltschaft hat die Vorwürfe zumindest strafrechtlich als nicht relevant eingestuft.