Der neue Bücherbus aus Finnland kurvt zum ersten Mal durch die Stadtteile. Heute Nachmittag wurde er "getauft". Die Salzburger mögen das Ungetüm: 60.000 Entlehnungen jährlich sprechen für sich.

Nach 32 Jahren ist der Bücherbus der Stadtbibliothek in die Jahre gekommen. Deshalb hat die Stadt neu eingekauft: in Finnland wurde der neue Bus gebaut - dieses Mal in Blitzblau statt wie der Alte in Pink.

Am Montag ...