Mobile Ambulanz zum Wohle von Patienten und Ärzten

Ab 8. Oktober wird die Zentralambulanz in der Landesklinik Tamsweg generalsaniert. Während dieses Umbaus finden die Untersuchungen und Behandlungen in einem hochmodernen Container statt.

"Wie geht es Ihnen, Herr Primar?", lautete die erste Frage beim LN-Pressegespräch in der Vorwoche: "Wir sind fokussiert und denken mittlerweile in Bauphasen. Ein Bereich nach dem anderen wird momentan fertiggestellt. Wir sind in einem Rad. Das Adrenalin ist zwar hoch, aber wir haben ein Ziel vor Augen", sagt Gregor Labus, ärztlicher Leiter in der Landesklinik Tamsweg.

Die nächste größere Veränderung bringt die Sanierung der Zentralambulanz mit sich. Dafür wird jetzt unmittelbar neben dem Eingangsbereich ein technisch hochmoderner Container aufgestellt. "Ursprünglich war es geplant, Raum für Raum zu renovieren. Durch die neue Lösung schützen wir Patienten und Personal. Wir werden dort nicht mehr viel vom Lärm und den Bauarbeiten mitbekommen", sagt der 56-Jährige.

250.000 Euro kostet die mobile Ambulanz, die später für weitere Umbauten innerhalb der Salzburger Landeskliniken verwendet wird. Technisch spielt die gesundheitliche Containerlösung alle Stückerln. "Hygiene, Strahlenschutz, Elektrizität, EDV, Wasserleitungen oder Kanal sind darin gewährleistet. Technisch ist die mobile Ambulanz ausgestattet wie die Zentralambulanz im Gebäude".

Gesiedelt wird am 2., 3. und 4. Oktober. Voll in Betrieb soll die "Container"-Ambulanz am 8. Oktober gehen. Dann wird das Foyer im Eingang im Erdgeschoß zum Wartebereich umfunktioniert. Anfang Oktober geht auch der neue Bereich der Physiotherapie im Erdgeschoß in Betrieb.

Ende November sollten die Bauarbeiten auch in der zweiten Etage zu 90 Prozent abgeschlossen werden. Ab diesem Zeitraum wird es wieder einen eigenen Bereich für die Sterilisation chirurgischer Instrumente geben.

Der dritte Stock ist bereits seit einem Jahr fertig. Generell geht es in der neuen Landesklinik, die geplant Ende 2019 fertiggestellt sein wird, um kurze Wege. So liegt die Tagesklinik unmittelbar neben den OP-Bereichen. Im Erdgeschoß wurde im Eingangsbereich - bei der Einfahrt des Roten Kreuzes - ein Schockraum errichtet, der Tür an Tür mit Röntgen und CT liegt. Vor einigen Monaten wurde eine der modernsten Computertomografie-Anlagen in Österreich in Betrieb genommen.

Seit eineinhalb Jahren zieht Primar Gregor Labus die Fäden in der Landesklinik Tamsweg. 30 Ärzte aus rund zehn verschiedenen Nationen sind dort im Einsatz. "Wir freuen uns laufend über neues Personal. Die Hauptstellen sind besetzt. Wir sind gut aufgestellt. Gesucht wird aktuell ein Primar für die Gynäkologie. Diese Stelle wird ab März 2019 frei."

Rund 25 Millionen Euro werden für die Generalsanierung inklusive neuem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach investiert. Die Vorfreude auf die Fertigstellung ist bereits zu spüren: "Wir freuen uns alle auf ein modernes, zeitgemäßes Krankenhaus. Vor allem auch hinsichtlich Technik und neuer OP-Möglichkeiten. Es gibt dadurch in weiterer Folge eine noch bessere Versorgung für den Lungau", sagt Primar Gregor Labus.

Mit über 300 Mitarbeitern ist die Landesklinik Tamsweg der größte Arbeitgeber im Lungau.