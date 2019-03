"Mobile" baut aus: Neues Kinderhaus öffnet in Rif

15 Jahre lang ist das Kinderhaus "Mobile" in Oberalm-Kahlsperg stetig gewachsen, im Herbst eröffnet der Verein nun eine "Filiale" in Hallein-Rif. Und eine weitere in Salzburg ist bereits im Gespräch.

SN/sw/petry Mobile-Obfrau Gerlinde Sucher (l., mit Vermieterin Andrea Kainzbauer) freut sich vor allem über den großen Garten, der zum neuen Kinderhaus gehört. Bild: