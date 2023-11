Mobile Wolfgangsee-Bühne soll Tausende Besucher anlocken

Architekt Eduard Neversal - er ist auch künstlerischer Geschäftsführer - nennt die neue Salzkammergut-Seebühne "ein mobiles modulares Theaterhaus für bis zu 800 Besucher". Nach der letzten Aufführung am 24. Juni wird die gesamte Bühnenkonstruktion rückgebaut und in den Bauhöfen der Wolfgangsee-Gemeinden gelagert. Die rund 1,7 Millionen Euro teure mobile Bühne soll aber auch an anderen Seen im Salzkammergut zum Einsatz kommen.