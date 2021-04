Mobiler Einsatz bei pflegebedürftigen Menschen

"Wann kommt Petra?" Herbeigesehnt wird Petra Büchsner vom mobilen Diakonie-Team bei ihren Kundinnen und Kunden. Mit großer Liebe zu den Menschen macht sie einen Job, der jede Hochachtung verdient.

Die erste Station von Petra Büchsner ist am heutigen Morgen Familie Hamzic in Grödig. Die Verfasserin dieser Zeilen hat das große Glück, einen Vormittag lang die diplomierte Krankenschwester aus Hof zu begleiten.

"Ich wollte immer schon Krankenschwester werden", sagt die 47-jährige vierfache Mutter. Mit 18 arbeitete sie als Pflegerin an der Christian-Doppler-Klinik, mit 20 wurde sie schwanger. Es folgten Zwillinge, später noch ein Sohn. "Ich war für die Kinder da, wurde Tagesmutter, bin Schulbus gefahren. Und dann habe ich die Oma bei uns zu Hause gepflegt, bis sie gestorben ist", sagt sie. Das war 2008. Und dann kam der Wunsch, wieder im Krankenpflegebereich zu arbeiten. Am BFI machte sie dann bald die dreijährige Vollzeit-Ausbildung zur diplomierten Krankenschwester. "Das ist mein Traumberuf", sagt sie. Ab 2012 war sie im Diakonissen-Krankenhaus auf Station 3 tätig. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet sie nun 35 Stunden die Woche im mobilen Team des Diakoniewerks und ist stellvertretende Leiterin der Einsatzzentrale in Hallein. Ihr gefällt die Flexibilität - sie hat jeden Donnerstag und jedes zweite Wochenende frei - und ihre Aufgabe. So schön der Kontakt zu den Menschen auch ist, so kann diese Arbeit mit den Kunden, wie sie die Pflegebedürftigen nennt, auch anstrengend sein. "Aber es kommt so viel zurück." Zu ihren Kunden gehören immer mehr Palliativfälle, das sind Menschen, denen ermöglicht wird, zu Hause zu sterben. "Wenn ein langjähriger Patient stirbt, dann ist das ganz schlimm."

Beim "großen Einsatz" wird geduscht

Nun aber wieder zurück zur Familie Hamzic, wo Hausherr Jussuf bereits auf Petra Büchsner wartet; wie seine Frau Rizajeta, die auf den "großen Einsatz" wartet. Drei Mal die Woche wird geduscht. Die halbseitig gelähmte 65-jährige Frau hat in ihrem Mann, einem pensionierten Fliesenleger, ein Geschenk. "Gott sei Dank bin ich in Pension", sagt Jussuf Hamzic. Sehr zufrieden sind er und seine Frau mit Petra und den gesamt sechs Mitarbeitern von Diakonie.mobil, die sich täglich einmal um Frau Hamzic kümmern. "Das ist eine große Hilfe und eine super Firma", ist der Bosnier voll des Lobes.

"Frau Hamzic braucht nur wenig Hilfe, weil ihr Mann da ist. Sie trainiert sehr fleißig", sagt Petra Büchsner, die ihr heute vor dem Duschen eine Subcutan-Spritze gegen eine Thrombose verabreichte. Blutdruck und Temperatur messen gehören ohnehin zur Routine jedes Besuches. Vor dem herzlichen "Auf Wiedersehen!" wird im weißen Diakoniewerk-Ordner jede Tätigkeit eingetragen. "Er ist das Verbindungsrohr. So wissen alle Bescheid."

Im Auto stoppt die Hoferin auf der "vivendi"-App diesen ersten Einsatz. Nun konzentriert sie sich auf ihre nächsten Kundinnen. Es sind zwei Schwestern aus Elsbethen, die es mit Tabletten zu versorgen gilt. Stress kommt keiner auf.

"Wir haben genügend Zeit für jeden Kunden", sagt sie. "Es ist alles so eingeteilt, dass wir in Ruhe arbeiten können."

Nun sind wir zu Gast in einem Einfamilienhaus, wo Petra bei beiden Schwestern Blutdruck misst. Auch die Tabletten teilt sie tageweise in die vorgesehenen Schachteln ein. "Heute ist Ihr Blutdruck wieder etwas höher", sagt Petra zu ihrer Kundin. "Sollen wir noch lüften, brauchen Sie eine neue Panty, eine frische Bettwäsche?" Alles wird verneint, nur ein Glas frisches Wasser darf sein. Bei den Schwestern um die Mitte 60 kommt auch die Heimhilfe einmal täglich mit dem Mittagessen vom Seniorenheim Elsbethen vorbei. "Ich möchte nicht ins Heim, möchte da bleiben", sagt eine der beiden und ist froh über den Kontakt nach außen.

Nun geht's weiter zum letzten Termin am diesem Vormittag: Er führt uns in die Stadt Salzburg, wo ein Mann Ende 60 nach einem Krebsleiden bettlägrig geworden ist. Petra Büchsner wird auch hier sehnlichst erwartet. Sie misst Fieber und Blutdruck und wendet sich voller Hingabe der Pflege des Mannes zu. "Wir haben seit Beginn diesen mobilen Dienst, wir sind so froh, dass es ihn gibt", sagt seine Frau. "Die Petra liebt er sowieso heiß", sagt sie.

Zum Abschluss des knapp einstündigen Besuches - es stand Waschen, Zähneputzen, Rasieren, Eincremen etc. auf dem Programm - folgt dieser Eintrag in den Ordner: Herr Huber (Name von der Redaktion geändert) wollte heute die Körperpflege im Bett durchführen. "Nächstes Mal aber gehen wir wieder duschen", fordert ihn Petra liebevoll auf. Auch zu ihm kommt zwei Mal täglich jemand aus dem mobilen Team. "Es hat sich alles gut eingespielt", sagt die Frau des Hilfsbedürftigen. Auch hier wird Petra herzlich verabschiedet. "Ich habe alle Kunden gern", sagt sie. Zum dritten Mal gibt sie nun in der Handy-App "Einsatz beendet" ein. Ein Vormittag voller Menschenliebe und -achtung geht zu Ende. Was bleibt, ist meine Hochachtung für Petra und alle in diesem Bereich Tätigen.