Mobiles Impfteam wird ab Montag in der Stadt Salzburg zuhause impfen

Weil in der Landeshauptstadt rund 50 Mal am Tag ein Krankentransport zur Impfung angefordert wurde und das die Rettungsfahrzeuge blockiert, wird nun der umgekehrte Weg gegangen: Ein Impfteam kommt nach Hause.

Die Impfung der über 80-Jährigen ist in Salzburg praktisch abgeschlossen. Im April sollen vor allem die über 65-Jährigen an die Reihe kommen. Das Rote Kreuz startet nun mit der Ärztekammer ab Montag mit einem mobilen Impfteam. Denn es wird damit gerechnet, dass viele Impfwillige gehunfähig sind und einen Transport über das Rote Kreuz benötigen würden. Das zeigt sich auch jetzt schon. Allein in der Stadt Salzburg würden derzeit rund 50 Krankentransporte pro Tag zu Impfterminen angefordert. Und diese würden dann auch noch zu Stoßzeiten erfolgen. Daher gebe es jetzt ein mobiles Impfteam bestehend aus einem Arzt und einem Rettungssanitäter, das in der Stadt Salzburg unterwegs sei. "Durch dieses Angebot erleichtern wir den betroffenen Personen die Impfung. Zudem bleiben die Rettungsfahrzeuge für Notfälle frei", sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer.

Keine gesonderte Anmeldung nötig

Die Koordination der Fahrten samt der Einteilung des ärztlichen Personals übernimmt das Rote Kreuz. Die Ärztekammer stellt den Personalpool der Impfärzte. "Wir bedanken uns bei den Ärzten, die im Impfteam mitarbeiten. Dadurch werden die Ressourcen für dringend wichtige Krankentransporte freigehalten und die Covid-Impfung auch für immobile Menschen ermöglicht", sagt Christoph Fürthauer, Kurienobmann der niedergelassenen Ärzte Salzburgs.

Personen, die für den Dienst des mobilen Impfteams in Frage kommen, müssen sich nicht gesondert dafür anmelden. Der Bedarf wird über die Hausarztordination ans Rote Kreuz kommuniziert und bei der Planung entsprechend berücksichtigt.

Am Land weiterhin Transporte möglich

Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) sagt: "Das mobile Impfteam wird eine besonders wichtige Ergänzung sein, um alle Salzburger und Salzburgerinnen erreichen zu können, die geimpft werden wollen. In den ländlichen Bezirken ist für Personen, die in ihrer Mobilität schwer beeinträchtigt sind, der Weg hin zur Impfordination mit Transporten des Roten Kreuzes derzeit gut durchführbar. In der Stadt Salzburg erweist sich auf Grund der vielen Anfragen der umgekehrte Weg als der effizientere".

194.715 Menschen sind derzeit in Salzburg für eine Corona-Schutzimpfung vorgemerkt (laut Daten des Dashboards des Landes). 70.785 Personen haben die erste Teilimpfung erhalten, 38.829 die zweite.