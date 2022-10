"Nur mehr elektrisch auf den Gaisberg"

Die zweite Auflage der Fachmesse IMFS auf dem Salzburgring bot eine Vorschau der besonderen Art auf das sommerliche Ausflugswochenende.

Die Ankündigung am Donnerstag hatte bereits Wellen geschlagen: Am Sonntag wird das beliebte Salzburger Ausflugsziel Gaisberg in der Zeit von 9 bis 16 Uhr ab Guggenthal für den motorisierten Verkehr gesperrt. Den verbrennungsmotorisierten wohlgemerkt.

Die Besucherauffahrt auf den 1287 Meter hohen Berg ist in diesem Zeitraum nur mit rein elektrisch betriebenen Fahrzeugen gestattet. Hybridautos sind also auch nicht erlaubt.

Zu den am Sonntag auffahrtberechtigten Fahrzeugen zählen auch zwei elektrisch betriebene Busse. Einer wird über die Salzburger ...