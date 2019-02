Mode, Models und ein Hit in der Brandboxx in Bergheim

Die Brandboxx Fashion Night in Bergheim lieferte einen Vorgeschmack auf die Modetrends für Herbst und Winter 2019/20. Topmodels - von Patricia Kaiser bis Bianca Speck - präsentierten die Kreationen auf dem Laufsteg. Die Modeschule Hallein "erzählte" hingegen Geschichten aus dem Wald.

In der Brandboxx in Bergheim wurden am Montagabend die Modetrends der Herbst-/Winterkollektionen 2019/20 präsentiert. Die Brandboxx Fashion Night fand im Rahmen der Modemesse Fashion Premiere statt. Auf dem Laufsteg zeigten die Model-Elite aus Österreich - von Patricia Kaiser über Bianca Speck und Austria's Next Topmodel Aylin Kösetürk bis zu Philipp Knefz und Manuel Stummvoll- was künftig angesagt sein dürfte: Textur- und Materialvielfalt und insbesondere der sportliche Stil. Präsentiert wurden Damen-, Herren- und Kindermode sowie Abendmode und Dessous. Die Palette reichte von Frieda & Freddies über Canadian, Prelude Milano, Laona, unique und Mascara London bis Broadway NYC Fashion.

James Cottriall präsentierte seine neue Single "Let You Go"

Für das musikalischen Highlight sorgte der britische Musiker James Cottriall - bekannt durch "Unbreakable". Zum Abschluss gab es für die Gäste noch eine Überraschung: Cottriall präsentierte seine neue Single "Let You Go". Schon zuvor hatten Jungdesignerinnen der Modeschule Hallein für einen Aha-Effekt beim Publikum gesorgt: Sie präsentierten handgefertigte "Wald"-Kreationen. Das Motto

der Kreationen: "Geschichten aus dem Wald".

"Der Event ist eine Punktlandung in der Branche"

Brandboxx-Geschäftsführer Markus Oberhamberger und Messeleiterin Katharina Krassnitzer sind sich einig: "Das Konzept der Fashion Night schafft uns die Möglichkeit, dem österreichischen Modehandel auf höchstem Niveau Trends zu

präsentieren sowie eine Plattform für Expertenaustausch mit tollen Gesprächen zu bieten. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit dem Event eine Punktlandung in der Branche machen."



