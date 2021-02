Modelleisenbahnen sind als Hobby wieder voll im Trend

Die Modelleisenbahn scheint wieder in Mode gekommen zu sein. Die Firma Roco in Bergheim bilanziert wieder positiv. Die SN auf Spurensuche bei zwei Männern und ihren Zügen.

Es ist ein Anblick im wahrsten Sinn des Wortes zum Niederknien: Der Vater liegt am Bauch inmitten von Modellbaugleisen, der Sohn sitzt am digitalen Steuergerät und dirigiert die Züge über die Gleisanlagen der Modelleisenbahn im Kinderzimmer. "Für die Mutter, also meine Frau Sabine, gilt hier absolutes Betretungsverbot. Das ist reine Männersache", schmunzelt Walter Hager in seiner Bauchlage. Da muss auch der 13-jährige Clemens lächeln. Dass hier mindestens jeden zweiten Tag auch penibel Staub gesaugt werde, verstehe sich von selbst. In ...