Moderne Räume für die Fremdenpolizei an der Salzburger Grenze

Die Austrian Real Estate hat die Dienststelle der Fremdenpolizei modernisiert und erweitert. Zum Standard gehören jetzt auch eine Lüftungs- und Klimaanlage. Bei der Sicherheit hat man ebenfalls nachgerüstet: Beim Hauptzugang wurde eine beschusssichere Türe installiert.

Seit April 2020 besteht die Dienststelle der Polizeiinspektion Salzburg-Fremdenpolizei an der Grenze von Salzburg zu Freilassing. Die Austrian Real Estate (ARE) hat die eingeschoßige Polizeiinspektion in der Münchner Bundesstraße jetzt adaptiert und erweitert - in etwas mehr als vier Monaten.

Das ehemalige Zollgebäude bietet auch Platz für drei Hafträume

In den angemieteten ehemaligen Zollgebäuden stehen den fast 30 Beamtinnen und Beamten nun 700 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung - mit Lüftungs- ...